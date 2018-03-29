Пункты пропуска таможни Карелии готовы к Чемпионату мира по футболу

Карельская таможня информирует о том, что пункты пропуска готовы к деятельности в период проведения FIFA 2018 года.

Пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности Карельской таможни, готовы обеспечить осуществление таможенного контроля физических лиц в залах прибытия/убытия пассажирских терминалов пунктов пропуска.

Также пункты пропуска готовы к совершению таможенных операций в отношении товаров, предназначенных для использования при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Карельской таможни.

Посты будут задействованы в совершении таможенных операций в отношении товаров, предназначенных для использования при проведении Чемпионата мира по футболу, а также в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых членами иностранных спортивных команд и гостями.

Для обеспечения бесперебойного пропуска пассажиров через воздушные пункты пропуска в Северо-Западном федеральном округе в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Карельской таможней подготовлен резерв должностных лиц для командирования в Пулковскую таможню.