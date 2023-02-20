Пункты сбора старых автопокрышек откроют в трех крупных районах Петрозаводска

В пятницу, 24 февраля, откроются временные пункты сбора шин на Ключевой, на Кукковке и в Октябрьском районе Петрозаводска.

С 24 по 26 февраля в Петрозаводске организуют временные пункты сбора старых автошин. В пятницу, в 09.00, они откроются на Ключевой и в Октябрьском районе.



Контейнеры, в которых жители карельской столицы смогут оставить отработанные шины, установят возле городской поликлиники №4 на Нойбранденбургской улице, 1; в Приозерном парке на пересечении Гидропортового спуска и аллеи Героев Труда; на автостоянке на улице Ровио, 11.



Заполненные бункеры увезут в ПМУП «Автоспецтранс» 26 числа в 17.00.



Напомним, отслужившие покрышки у горожан принимают в ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: Петрозаводск, Вытегорское шоссе, 82. Один человек может бесплатно сдать не более четырех шин. Пункт приема работает без выходных, с 9.00 до 16.00. Телефон организации: 8 (814-2) 57-18-89.



«Администрация города призывает жителей не складировать на контейнерных площадках авторезину и другие отходы, требующие специальной утилизации», - говорится в пресс-релизе мэрии.



За выброс и сжигание использованных шин нарушителям грозит штраф. Автомобильные покрышки – это отходы IV класса опасности. Также запрещено захоранивать отработанные покрышки и использовать их в обустройстве газонов и клумб.