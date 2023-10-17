Пушистые хищники добывали яблоки на юге Карелии

Хищные звери на промысле яблок попали в объектив видеокамеры.

Видео, накотором запечатлели пару пушистых хищников семейства псовых, появилось в паблике «Весь Петрозаводск| Карелия».

«Енотовидные собаки вылавливают яблоки из воды в Лахденпохском районе», — написали в сети.

Судя по видео, зверям этот промысел привычен: енотовидные собаки аккуратно заходят в воду, потом выбирают среди плавающих плодов конкретное яблоко, ловко захватывают его зубами и несут на сушу. При этом вылавливают не первое попавшееся яблоко, а именно высматривают и выбирают плод.

Ранее мы рассказывали о том, что енотовидная собака пришла в гости к петрозаводчанам и оказалась в коробке.