Пушистые обитатели Котодома в Петрозаводске ждут подарков в виде корма

Жителей Петрозаводска просят помочь перед Новым годом котикам из Котодома, расположенного в ТРЦ «Лотос Plaza».

Первый петрозаводский общественный приют обратился к петрозаводчанам с просьбой оказать помощь Котодому в ТРЦ «Лотос Plaza». Котикам нужен корм.

«Они будут очень рады подаркам в виде влажного и сухого корма (сухой предпочтителен Purina One, Purina Cat Chow)! Подарочки можно оставить в ящике по сбору корма у центрального входа в Сигму!», — пишут в официальном паблике приюта.

Как еще можно помочь обитателям Котодома, можно узнать здесь.