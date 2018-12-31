Редакция сетевого издания "Столица на Онего" поздравляет своих читателей с наступающим Новым Годом!

Дорогие читатели сайта "Столица на Онего"! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! Будьте здоровы, верьте в себя, и тогда все получится! Вот увидите!

Желаем вам весело провести время на новогодних каникулах. Ну а мы, как всегда, будем на связи - чтобы вы не скучали, и первыми узнавали о том, что происходит в Карелии и за ее пределами.

Новости мы будем выкладывать на сайт даже, когда все будут отдыхать. Поэтому – не уходите, и хоть на пару минут отвлекайтесь от праздничного стола и прогулок, чтобы почитать "Столицу". Мы отлучимся ненадолго, и со 2 января снова будем с вами.

Пусть в новом, 2019 году будет больше хороших новостей!

Редакция сетевого издания "Столица на Онего"