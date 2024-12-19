«Пусть ваша клятва будет крепче гранита»: в Костомукше новобранцы пограничных войск приняли присягу

В Костомукше новобранцы-пограничники приняли военную присягу.

В Костомукше солдаты срочной службы пограничных войск приняли военную присягу. Церемония прошла в КСЦ «Дружба». Об этом сообщил на своей странице глава Костомукшского городского округа Сергей Новгородов, который лично посетил мероприятие.

Новгородов отметил, что поддержать новобранцев пришли их родные и близкие, которые с гордостью наблюдали за тем, как их сыновья, братья и друзья клянутся в верности Родине.

Сергей Новгородов поздравил ребят с этим важным событием в их жизни, подчеркнув, что присяга — это не просто слова, а символ преданности своей стране, готовности служить Отечеству и выполнять свой долг с честью и достоинством. «Пусть ваша клятва будет крепче гранита», ━ пожелал он им.

Глава округа также напомнил солдатам, что каждый день в армии — это новое испытание на прочность и возможность научиться чему-то новому.