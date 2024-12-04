Пустых расселенных аварийных домов в Петрозаводске становится меньше, сообщила Колыхматова

Глава города рассказала о сносе объектов.

Пустых, темных, расселенных аварийных домов в Петрозаводске становится все меньше, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.

По ее словам, подрядчик завершил работы по дому № 8 на улице Державина и убрал за собой строительный мусор. А теперь на очереди дом № 3 на той же улице. Экскаватор уже приступил к сносу. В ближайшее время он его завершит и, конечно же, уберет за собой, подчеркнула градоначальница.

Мэр карельской столицы отметила, что работы контролируют специалисты комитета ЖКХ и «Служба заказчика». Все требования безопасности соблюдаются.

И очередная хорошая новость — благодаря экономии удалось заключить контракт на снос еще одного расселенного аварийного дома — № 18 на Олонецкой улице. Там работы тоже скоро начнутся!

— поделилась Инна Колыхматова.