Путь к вотчине карельского Деда Мороза стал комфортнее

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что подходит к концу строительство дороги, ведущей к вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко.

«Строительство дороги, по которой можно добраться до вотчины карельского Деда Мороза Талви Укко, практически завершено», — заявил Артур Парфенчиков в соцсети.

Согласно условиям госконтракта, работы должны быть завершены в августе. Но глава республики дал поручение досрочно принимать объект в эксплуатацию.

Парфенчиков пояснил, что помимо самой дороги возле комплекса оборудована парковка почти на 500 машин, сделано освещение.

«Входная зона теперь выглядит вполне достойно», — заявил он.

Артур Парфенчиков рассказал, что в настоящее время есть планы организовать железнодорожный маршрут до станции Чална, рядом с которой расположен туристский комплекс.

«Для этого потребуется модернизировать инфраструктуру станции. В частности, построить платформу со стороны поселка, что было бы правильнее с точки зрения безопасности пассажиров. Такую возможность обсудили с заместителем начальника Октябрьской железной дороги Владимиром Трояновым. Кроме того, нам предстоит обустроить стоянку для автотранспорта рядом с платформой и отремонтировать участок дороги от станции к туркомплексу», — пояснил он.

«Одна из наших задач — создание условий для круглогодичного туризма. Новая дорога до вотчины Талви Укко с большой автостоянкой не только изменила облик комплекса, но и стала частью трафика от аэропорта до туробъектов Пряжинского района», — резюмировал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что РЖД планировало открыть новые рейсы поездов из Москвы и Санкт-Петербурга через станцию Чална, чтобы туристы могли посетить резиденцию карельского Деда Мороза — Талви Укко.