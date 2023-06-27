«ПутеХодители»: креативные пешеходные маршруты составят жители Петрозаводска

Петрозаводчанам предлагают создать свою собственную экскурсию и выиграть ценные призы, заявки на семейный конкурс «ПутеХодители» принимаются до 31 августа.

Городская детская библиотеки им. В. М. Данилова приглашает семьи Петрозаводска к участию в конкурсе маршрутов по городу «ПутеХодители», написали в сообществе библиотеки 11 июня.

По словам организаторов, путеходитель — это короткий маршрут для самостоятельного знакомства с городом.

Участникам нужно будет разработать и описать авторскую экскурсию для самостоятельного знакомства с городом. Лучшие работы будут использованы для создания «ПутеХодителя» по столице Карелии, а победителей отметят ценными призами.

Как отметили в сообществе, есть и особая номинация для знатоков английского языка — «Английский Петрозаводск». Участникам предлагают на русском или английском языке рассказать об интересных местах Петрозаводска, связанных с британцами, о прежних «английских» названиях улиц, районов или городских объектов.

Награждение победителей состоится 10 сентября на празднике закрытия Летних чтений в большом зале Администрации Петрозаводска, уточняют организаторы.