Путешественники пожаловались на разрушенный автомобильный мост в районе Карелии (ФОТО)

Туристы из Петербурга хотели проехать через речку в Суоярвском районе, но не смогли из-за состояния моста.

Пользователи паблика «Краеведческий клуб «Оберег». Карелия» опубликовали фотографии речки Соанйоки в Суоярвском районе и разрушенного моста через нее.



«Осенними дорогами Карелии. Река Соанйоки и разрушенный мост, через который мы не смогли проехать, а очень хотели», - рассказала петербурженка Татьяна Баталова.



Отметим, Соанйоки - река в России, протекает по Суоярвскому району.







В «Википедии» опубликована фотография указанного моста в рабочем состоянии.



