«Путевка в большую жизнь»: подросткам из Петрозаводска вручили паспорта в День Конституции России

Участники важного в жизни мероприятия получили памятные подарки.

Сегодня в карельской столице прошла торжественная церемония вручения паспортов по программе Движения Первых «Мы — граждане России!». Мероприятие стало знаковым событием в жизни 14 ребят из Петрозаводска. Каждый из них получил свою личную «путевку в большую жизнь», сообщили в паблике Штаб общественной поддержки | Республика Карелия.

Получение первого паспорта гражданина Российской Федерации подросткам запомнится на всю жизнь. Ведь каждый участник торжественного мероприятия — это частичка нашей Родины. От подрастающего поколения зависит будущее страны.



Паспорта ребятам вручили замначальника управления по Молодежной политике Карелии Юлия Герасимова, начальник паспортно-визового отделения отдела по вопросам миграции Управления МВД по Петрозаводску Мария Родионова, председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Карелии Владимир Максимкин.

Все подростки получили памятные подарки — Конституцию Российской Федерации, обложку на паспорт и значок с символикой Движения Первых.