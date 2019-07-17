Подписаться
Новости. Общество
10:37, 17 Июля 2019
фото: © Оргкомитет фестиваля "Просветитель", © Михаил Метцель/ТАСС

Путин и Лукашенко сегодня проведут встречу в Карелии

Загрузка...

Путин и Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу на Валааме.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду проведут неформальную встречу и посетят Валаамский монастырь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

"Да, на Валааме", – сказал он, отвечая на вопрос, запланирована ли встреча двух лидеров накануне Форума регионов России и Белоруссии.

Пресс-служба Кремля также сообщила, что после того, как 17 июля Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-07-17 11:33:24
А я то думаю, шо это тучи еще вчера растащило.
Владимир Владимирович, привозите бацку Лукашенко почаще на помолиться :)
Кирилл
2019-07-17 10:55:59
надеюсь никто не утонет.
zanoza
2019-07-17 10:49:13
Бог в помощь!
кир
2019-07-17 10:47:04
Опять выцыганит из России дотации и скидки. :)
Кирилл
2019-07-17 10:56:30
кир, если большой брат дурачек, то почему бы и не взять.
Американец
2019-07-17 11:38:58
Кирилл, ты про себя?
кир
2019-07-17 11:19:49
Кирилл, хохлам дали деньги в займы, в несколько миллиардов, а они решили их не отдавать. Все они "братские народы". :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
12.07.2019, 14:56
Заклеенная история
11.07.2019, 15:34
Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии
11.07.2019, 14:03
Жители карельской деревни отказываются умирать
16.07.2019, 17:44
Четыре автомобиля столкнулись под Петрозаводском
11.07.2019, 21:30
Наташа Королева выложила в Сеть фото ню

Аналитика

16.07.2019 13:09
Обществоведение
Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают 7
Обезлюдивание республики не смогут остановить даже мигранты.
Земли раздора 1
15.07.2019 12:54
Не интригует и не торгуется 5
11.07.2019 14:27
Жители карельской деревни отказываются умирать 12
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Вся аналитика

Чтиво

16.07.2019 11:19
Без политики
"Stadtwerke Tubingen" и "РКС-Петрозаводск": о том, как работают предприятия коммунальной сферы в городах-побратимах
"РКС-Петрозаводск" и жилищно-коммунальная служба Тюбингена "Stadtwerke Tubingen" (SWT) сотрудничают уже давно, с 1993 года.
Заклеенная история 26
12.07.2019 14:56
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
10.07.2019 13:51
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
архив чтиво

Медиа

Крестный ход в память о расстреле царской семьи
15.07.2019 13:15
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»