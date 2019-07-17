Путин и Лукашенко сегодня проведут встречу в Карелии

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Путин и Лукашенко 17 июля проведут неформальную встречу на Валааме.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду проведут неформальную встречу и посетят Валаамский монастырь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.
"Да, на Валааме", – сказал он, отвечая на вопрос, запланирована ли встреча двух лидеров накануне Форума регионов России и Белоруссии.
Пресс-служба Кремля также сообщила, что после того, как 17 июля Путин и Лукашенко посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, 18 июля в Санкт-Петербурге главы государств проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.
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