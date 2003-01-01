Путин и Трамп провели переговоры на Аляске: итоги встречи

Как прошла встреча президентов России и Америки, какие темы обсуждали и о чем говорили в своих заявлениях для прессы.

16 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча длилась около трех часов и прошла в формате «три на три»: с российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.Основной темой обсуждения стал конфликт на Украине. Трамп заявил, что стороны не смогли прийти к соглашению, но добились прогресса. Путин оценил переговоры позитивно, назвав их полезными.

— Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к этой цели, — заявил Путин в ходе пресс-конференции.

Трамп во время своей речи на пресс-конференции отметил, что встреча была продуктивной, удалось обсудить многие существенные вопросы, однако сделку по урегулированию конфликта не заключили.

—К сожалению, пока сделки нет. Но сегодня мы достигли существенного прогресса. У нас были продуктивные переговоры. У нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали все необходимое для этого.

Путин поблагодарил Трампа за организацию встречи и предложил провести следующую в Москве. Американский президент не исключил такой возможности. Это была их седьмая встреча, последний раз они виделись в 2019 году на саммите G20 в Осаке.