Путин наградил погибших на Донбассе военнослужащих из Карелии

Петрозаводск простился с ефрейтором Дмитрием Ижековским и старшим матросом Тимофеем Петуховым, погибшим в ходе спецоперации в Украине.

Президент России Владимир Путин наградил Дмитрия и Тимофея орденами Мужества посмертно. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Дорогие горожане, сегодня Петрозаводск простился с ефрейтором Дмитрием Александровичем Ижековским и старшим матросом Тимофеем Викторовичем Петуховым, — пишет мэр города. — Это наши земляки, которые погибли в ходе специальной военной операции в помощь ЛНР и Д. Р. Солдат и матрос исполнили свой гражданский и воинский долг до конца. Они отдали свою жизнь за то, чтобы на Донбассе не гибли люди, не гибли наши с вами братья и сестры. Уходя из этой жизни, они защитили и нас с вами… Сегодня на прощание пришло много горожан — близкие погибших были не одиноки в своей беде».

Владимир Любарский выразил родственникам погибших глубокие соболезнования от всех петрозаводчан.

«Мы будем помнить ребят. Мы будем передавать память о них следующим поколениям», — подытожил Любарский.

Ранее сообщалось, официальное число погибших на Украине жителей Карелии достигло девяти. Не стало Романа Грудова, у которого остались жена и маленькие дети; Кирилла Некрасова; Никиты Ерошкина; Павла Самохина, Егора Терзи, Василия Дзекунова и Андрея Гришина.