Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
Путин наградил супругов Шатиловых из Петрозаводска медалью «Родительская слава»

Лестницу в Медвежьегорске отремонтировали по просьбам жителей

Депутат Петросовета Александр Калько присоединился к «Единой России»

Доходы Петрозаводска увеличатся более чем на 300 млн рублей

Петрозаводскому приюту требуется помощь в обустройстве площадки для прогулок собак

Девушку, избившую двухмесячную дочь в Петрозаводске, оставили под стражей до 13 декабря

Инспекторам рыбоохраны дадут новые полномочия для защиты краснокнижных видов

В Петрозаводске возобновили реставрацию Дома горного начальника

В России ожидают увеличения турпотока из Китая в случае отмены виз

Подозреваемую в сбыте наркотиков женщину задержали в Петрозаводске

Перепады температуры от +8°С до +22°С ожидают Карелию 11 сентября

Элиссан Шандалович: новый ФАП в Матросах планируют открыть в конце сентября

Деревня Кинерма вошла в топ-10 самых посещаемых поселений России

Рыбаки зарабатывают более 300 тысяч в месяц в Карелии

В мессенджере MAX запустили канал о Республике Карелия

Новый автобусный маршрут соединит Университетский городок с центром города

Крупный театральный менеджер рассказал петрозаводчанам о росте интереса к русской культуре за рубежом

Старейший марафон Европы «Пушкин—Петербург» собрал рекордное число участников

В Петрозаводске началось строительство девятиэтажного дома под расселение аварийного жилья

Автомобили марки Газель будут возить пассажиров в Медвежьегорском районе

Аварийные сараи в Кеми пошли под снос после обращений жителей

В Петрозаводске разыскивают водителя самоката, сбившего подростка

Символы города появились на здании в Медвежьегорске

В Карелии вновь объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

В правительстве Карелии объяснили, что дает республике лидерство по инвестициям на Северо-Западе

Мошенница продавала в Воронеже несуществующую рыбу из Карелии

Богатейших граждан России могут обязать платить повышенные подоходные налоги

За выходные петрозаводчане потеряли 3,5 млн рублей из-за мошенников

Улетевший в кювет водитель из Кеми скрылся с места аварии

Карельские ученые помогут изучать болота в Хабаровске и Китае

На экс-футболиста сборной России Федора Смолова завели уголовное дело за драку

Избитую пьяной матерью двухмесячную девочку из Петрозаводска передали на воспитание отцу

Молодой футболист из Петрозаводска перешел в юношескую команду «Зенит»

Из Петрозаводска в Череповец выполнят разовый рейс

Нежданная магнитная буря высокого уровня прошла на Земле

Список доступных при отключении интернета сайтов будет расширен

Трактор сгорел в лесу под Медвежьегорском

Молодой кондопожанин лишился 1,5 млн рублей после беседы с киберпреступниками

В Карелии запустили новый автобус по маршруту «Сегежа-Валдай»

Мост на Мерецкова в Петрозаводске готов на 90 процентов

В Карелии из горящего здания эвакуировали бочки с неизвестной жидкостью

Житель севера Карелии погиб на СВО

66-летний грибник заблудился в карельском лесу

Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

Круизные суда более ста раз останавливались на причале Петрозаводска

В Петрозаводске начнут обучать театральных менеджеров

Карельские депутаты вышли с федеральной инициативой наказывать должников общественными работами

Житель Петрозаводска нанес более 10 ударов ножом пенсионеру, но тот выжил

Саженцы гибрида рябины и боярышника украсили газон в Петрозаводске

В Кондопоге потушили центральную часть свалки

Синоптики рассказали, когда в Карелии закончится «бабье лето»

Команда фотографа Тимина сняла похожее на мини-Байкал озеро в Карелии

В Apple представили новый iPhone 17 и наушники, которые переводят иностранную речь

Организаторы фестиваля «Театральная осень» рассказали, как выбирали пьесы для гастролей в Петрозаводске

В Петрозаводске мужчина похитил деньги из незапертого автомобиля

Два человека пострадали в перевернутом автомобиле на трассе «Кола» в Карелии

В Карелии началась добыча мрамора для реставрации Исаакиевского собора

В Петрозаводске пройдет донорская суббота

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти туристов на Белом море

В Карелии предложили выплатить миллион рублей матерям-героиням

ВТБ вручил спецприз за новый рекорд: итоги марафона «Пушкин–Петербург»

Пять тысяч саженцев сосны высадили на пострадавшем от пожаров острове в Карелии

Карельский боксер Роман Богданов начал выступление на международном турнире с победы

Радиационный туман окутает Карелию 10 сентября

Правила поездок в туманную погоду напомнили в МЧС Карелии

Умер один из создателей всех частей «Гарри Поттера»

Карельские ветераны СВО приняли участие в Летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России

2,3 млрд рублей направят на ремонт 20 школ Карелии

Карельский спортсмен Владислав Ларин вернулся с международных стартов с медалями

Охлопков: инфекционное отделение в Лоухском районе сохранят

Заслуженный журналист Карелии украл кошелек у пенсионерки в магазине

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян перенесла серьезную операцию

Организация безопасности частного жилья

Строительство часовни на площади Кирова в Петрозаводске приостановят

Сбербанк предупреждает: «списание всех долгов» бывает только в мышеловке

Команды из Карелии отправились на «Президентские состязания» в «Орленок»

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади

АО «ПКС-Водоканал» удостоено высокой государственной награды Республики Карелия

Родные погибших в Белом море байдарочников из Волгограда винят в случившемся организатора похода

Жительница Петрозаводска сообщила «код для повышения пенсии» и потеряла 1,7 млн рублей

Элиссан Шандалович провел оперативное совещание с председателями парламентских комитетов

Продолжается регистрация на конкурс по искусственному интеллекту AI Challenge для школьников и студентов

В Карелии в 2025 году отремонтируют более 68 км дорог опорной сети

В Ленобласти пропавшего пенсионера нашли живым после 16 дней в лесу

Три человека и лось пострадали в авариях за минувшие сутки

Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

«Лоухская ЦРБ — символ того, как выживает север Карелии». Врач предложил бизнесу поддержать больницу рублем

Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в подготовке к войне с Россией

Двухэтажный жилой дом горел ночью в карельском поселке

В России перед выборами усилят контроль за фейками

В Петрозаводске задержан мошенник, который оформлял микрозаймы на чужие номера телефонов

Карельский боксер представит страну на международном турнире в Чите

Трехзвездочные отели в Карелии стали одними из самых дорогих в стране

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели туристов на Белом море в Карелии

В России впервые разработают официальный стандарт русской кухни

В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

Россиян не будут обязывать скачивать приложение МАХ

В октябре в Петрозаводске пройдёт фестиваль антиквариата «Винтажный цех»

«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

Декоративный гибрид боярышника и рябины высадили возле Петрозаводской консерватории

В России отзывают более 14 тысяч автомобилей Lada

Путин наградил супругов Шатиловых из Петрозаводска медалью «Родительская слава»
Сегодня 21:00 Общество
У них четыре дочери.

фото: личный архив семьи Шатиловых

Супруги Ольга и Дмитрий Шатиловы из Петрозаводска удостоены медали ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании четверых детей и укреплении института семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, сообщили в Правительстве Карелии.

У Шатиловых четыре дочери. Старшая, Валерия, живет в Подмосковье, работает руководителем отдела контроля качества на фармацевтическом предприятии и уже создала свою семью. Юлия учится в Санкт-Петербурге по направлению «Правоохранительная деятельность», ранее окончила музыкальную школу, занимается спортом и имеет звание «Кандидат в мастера спорта». Младшие дочери Елизавета и Алена школьницы: Лиза увлекается танцами, а Алена – чтением и спортом. В семье ценят совместный отдых: любят путешествовать по России, смотреть фильмы и проводить вечера вместе.


Также Почетной грамотой Президента награжден глава Суоярвского округа Роман Петров – за трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие местного самоуправления.

