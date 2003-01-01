Путин наградил супругов Шатиловых из Петрозаводска медалью «Родительская слава»

У них четыре дочери.
Супруги Ольга и Дмитрий Шатиловы из Петрозаводска удостоены медали ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании четверых детей и укреплении института семьи. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, сообщили в Правительстве Карелии.
У Шатиловых четыре дочери. Старшая, Валерия, живет в Подмосковье, работает руководителем отдела контроля качества на фармацевтическом предприятии и уже создала свою семью. Юлия учится в Санкт-Петербурге по направлению «Правоохранительная деятельность», ранее окончила музыкальную школу, занимается спортом и имеет звание «Кандидат в мастера спорта». Младшие дочери Елизавета и Алена школьницы: Лиза увлекается танцами, а Алена – чтением и спортом. В семье ценят совместный отдых: любят путешествовать по России, смотреть фильмы и проводить вечера вместе.
Также Почетной грамотой Президента награжден глава Суоярвского округа Роман Петров – за трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие местного самоуправления.