Путин наградил супругов Вакулич из Петрозаводска медалью ордена «Родительская слава»

Многодетная семья из Карелии удостоена почётной государственной награды.
Многодетная семья Вакулич из Петрозаводска удостоена медали ордена «Родительская слава». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Сергей и Надежда — уроженцы небольшого посёлка в Пудожском районе. Встретились, когда были подростками и с тех пор не расставались. Они оба из многодетных семей, всегда мечтали о такой же — большой и дружной. Сейчас, спустя 20 лет, сами воспитывают пятерых сыновей! — рассказала она.
Старший сын супругов Антон учится в Медицинском колледже, второй сын Александр — воспитанник Президентского кадетского училища, мечтает стать военным лётчиком, средний сын Артур увлекается индийскими танцами, младщие дети Тихон и Роман исследуют мир через спорт и творчество.
— Сергей работает на предприятии «Русский лесной альянс» механиком, а Надежда — техник паспортной службы в отделе технического контроля на заводе «Петрозаводскмаш». Несмотря на непростую работу, у них тоже есть свои увлечения. Разделяют их и дети: рыбалка с папой или помощь маме с выпечкой на кухне, — подытожила мэр Петрозаводска.
Ранее мы писали, что супруги Ольга и Дмитрий Шатиловы из столица Карелии удостоены медали ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании четверых детей и укреплении института семьи.