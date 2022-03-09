Путин назначил председателя Беломорского районного суда в Карелии

Указом президента России от 3 марта экс-зампредседателя Костомукшского городского суда Михаил Сахошко назначен председателем Беломорского районного суда.

Бывший заместитель председателя Костомукшского городского суда Михаил Сахошко назначен председателем Беломорского районного суда. Указ об этом 3 марта подписал президент России Владимир Путин.

Имеющий высшее юридическое образование Михаил Сахошко ранее работал в налоговой полиции, госнаркоконтроле. Работу в судебной системе Карелии он начал с должности консультанта в Верховном суде. Затем Михаил Сахошко был судьей в Муезерском районе, зампредседателя суда в Лоухи, а с 2020 года и до нынешнего назначения работал зампредседателя Костомукшского городского суда.

Как сообщили «Столице на Онего» в Костомукшском суде, после указа президента Михаил Сахошко сразу же уехал в Беломорск.