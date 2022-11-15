Путин назначил заместителя председателя Верховного суда Карелии

Заместителем председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса стал судья по уголовным делам Третьего Кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге Денис Савельев.

В минувшую среду, 7 декабря, президент Владимир Путин подписал Указ №892 о назначении судей, сообщает Право.ru. Это коснулось 28 председателей, 21 зам председателя и более 90 судей. Этим же указом президент назначил судью по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге Дениса Савельева заместителем председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса.

Напомним, что в 2021 году Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, в обиходе называемой кадровой, по каким-то причинам не согласовала кандидатуру и.о. зампредседателя Верховного суда РК по уголовным делам Дениса Катанандова на должность заместителя Анатолия Накваса. Ранее мы также сообщали, что прежде на этом высоком посту работала Наталья Гуляева – бывшая супруга главы республики Парфенчикова. Однако 9 июня 2020 года Владимир Путин назначил Наталью Гуляев на аналогичную должность во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. С тех пор должность зампредседателя Верховного суда Карелии по головным делам оставалась вакантной до нынешнего назначения Дениса Савельева.

Савельев был назначен судьей по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге 20 февраля 2020 года. Ранее он был судьей Невского районного и Санкт-Петербургского городского суда.