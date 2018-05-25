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Новости. Общество
22:00, 25 Мая 2018

Путин обещал расширить пространство свободы в России

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Президент РФ Владимир Путин заявил о важности расширения "пространства свобод" и либерализации законодательства России.

"Мы будем расширять пространство свободы. Мы часто об этом говорим, но это принципиально важная вещь, поэтому считаю необходимым об этом сказать ещё раз. Это принципиально важно для становления сильного гражданского общества, для развития экономики и социальной сферы, науки и культуры", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу, передает "Интерфакс".

По его словам, "курс на снятие барьеров, на либерализацию законодательства отвечает, прежде всего, интересам и запросам наших граждан".

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Комментарии

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grigorjev
2018-05-25 22:19:48
Президент обещает, а власти Карелии все нарушили. Карельскую прессу довели до ручки... Журнал на финском вообще уничтожили! Да еще Глава считает себя юристом. Хотя столько нарушений наворотил, что дальше некуда... Полное отсутствие сообразительности.
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