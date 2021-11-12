Путин объяснил, почему не может выступить против QR-кодов

Президент России Владимир Путин заявил, что вопреки ожиданиям он не может выступить против необходимости QR-кодов.

Как сообщает ТАСС, эту тему глава государства поднял на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Закончить этот пассаж на такой ожидаемой некоторыми общественными организациями и деятелями ноте я не могу ни по моральным соображениям, ни в силу должностных своих обязанностей», — сказал президент.

Он также поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах.

«Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки», — подчеркнул глава государства.