890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Глава Карелии поздравил с днем рождения «хозяйку Кинермы» 16
19.12.2021 15:50
Владимир Любарский поздравил ЕДДС Петрозаводска с годовщиной основания 13
19.12.2021 13:41
Суточное число умерших от коронавируса в России приблизилось к тысяче 8
19.12.2021 12:57
Пожилой водитель грузовика выехал на «встречку», совершая опасный обгон 5
19.12.2021 14:20
Улицу в Петрозаводске затопило канализационными стоками (ВИДЕО) 10
Новое
Сегодня 09:42

Путин объяснил, почему не может выступить против QR-кодов

Новости. Общество
09:00, 20 Декабря 2021
фото: © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Новости партнеров

Президент России Владимир Путин заявил, что вопреки ожиданиям он не может выступить против необходимости QR-кодов.

Как сообщает ТАСС, эту тему глава государства поднял на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Закончить этот пассаж на такой ожидаемой некоторыми общественными организациями и деятелями ноте я не могу ни по моральным соображениям, ни в силу должностных своих обязанностей», — сказал президент.

Он также поручил доработать законопроект о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах.

«Что касается закона об обязательности сертификатов для посещения общественных мест, торговых центров, кафе, ресторанов, учреждений культуры, то вчера он был принят Государственной думой в первом чтении. Конечно, и этот законопроект в существующей редакции требует доработки», — подчеркнул глава государства.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-12-20 10:05:01
Сам то интересно понимает , что говорит и обещает ? И что реально делает ? (((((((((((((((((((((((((
User
2021-12-20 10:01:41
"Прошу вас отнестись к этому с пониманием".(с)
кир
2021-12-20 10:24:36
User, это касается и питерских сторожей. ещё не уехавших в страну с таким же климатом. :)
1
2021-12-20 09:31:00
" Я устал и ухожу " , так уже должен давно сделать .
кир
2021-12-20 10:25:17
1, уходи, надоел здесь. :)
Вася
2021-12-20 09:03:08
В 90е мы кажется свободными еще были .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»