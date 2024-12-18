Путин объяснил, почему в России дорожают продукты

Рост цен в России связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что рост цен в стране связан с урожаем, мировыми ценами и санкциями, пишет «Газета.ру».

Также, по словам президента, предложение не успевает за спросом.

«По поводу роста цен — есть вещи объективного и субъективного характера, предложение на рынке должно соответствовать доходам населения», — отметил глава государства.

Он добавил, что рост цен — «вещь плохая», но выразил надежду, что власти смогут с этим справиться.

Кроме того, Путин отметил, что в РФ выросло потребление мяса в два раза в последнее время.

«Россия полностью обеспечивает себя мясом, потребление в среднем 80 килограммов на человека, а в мире — около 40 килограммов», — сказал президент.

В четверг, 19 декабря, президент России Владимир Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии: вопросы президенту задают как граждане, так и журналисты. Количество обращений к началу прямой линии с Путиным превысило 2,2 млн, отмечает издание.