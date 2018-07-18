Путин объявил о масштабной программе по преобразованию российских городов

Программа пространственного развития России позволит преобразовать большие и малые города в стране, обустроить инфраструктуру сельских территорий.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Как и говорил в послании Федеральному собранию, мы намерены реализовать масштабную программу пространственного развития России, преобразить наши большие и малые города, обустроить инфраструктуру сельских территорий, использовать для этого потенциал передовых технологий, новые архитектурные и управленческие решения", — сказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

"Речь идет о серьезном увеличении объемов жилищного строительства, обновления городской среды, формировании транспортной и цифровой инфраструктуры, решении экологических проблем, развитии учреждений здравоохранения, спорта и образования", — пояснил он.