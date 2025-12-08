Путин объявил о повышении необлагаемой выплаты при рождении ребёнка до 1 млн рублей

С 1 января 2026 года максимальная сумма выплаты от работодателя сотруднику при рождении ребёнка, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, будет увеличена с 50 тысяч до 1 миллиона рублей.
Глава государства также рассказал о введении с 2026 года новой семейной выплаты для малообеспеченных семей, воспитывающих двух и более детей.
Инициатива направлена на стимулирование рождаемости в условиях демографических вызовов. Президент подчеркнул, что показатель рождаемости с 2025 года включён в критерии оценки эффективности работы глав регионов.
— Новые меры продиктованы реальностью, в том числе снижающейся рождаемостью. Ее необходимо стимулировать, преодолевая внешние вызовы и «сложные тенденции»», — заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Идея освобождения от НДФЛ выплат работодателей на детей до 1 млн рублей была предложена президентом в конце 2024 года. В апреле 2025 года Минфин подготовил соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
Необлагаемая выплата — это право руководства компании выплачивать единовременную помощь сотрудникам при рождении ребенка. Сегодня такая выплата освобождается от НДФЛ и взносов в размере до 50 тысяч рублей (прим. автора).
