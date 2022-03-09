Путин одобрил отправку добровольцев на Донбасс

Президент поручил отправить 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока в ДНР и ЛНР.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности заявил о том, что более 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока подали заявки на отправку в ДНР и ЛНР для участия в «освободительном движении». Об этом пишет агентство РБК.

«Здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) в самое сложное время, в последние десять лет», — сказал Шойгу.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — ответил на это Путин.