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Путин одобрил отправку добровольцев на Донбасс

Новости. Общество
11:51, 11 Марта 2022
фото: © ashot.pashinyan.9 / Facebook

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Президент поручил отправить 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока в ДНР и ЛНР.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совета безопасности заявил о том, что более 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока подали заявки на отправку в ДНР и ЛНР для участия в «освободительном движении». Об этом пишет агентство РБК.

«Здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) в самое сложное время, в последние десять лет», — сказал Шойгу.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — ответил на это Путин.

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