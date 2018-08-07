Путин одобрил программу приграничного сотрудничества "Карелия" с бюджетом 42 млн евро

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия", сообщает правительство республики.

В частности, законом утверждена ратификация соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Карелия" с общим бюджетом 43 млн евро. В эту программу войдут совместные проекты по развитию Республики Карелия и объединений коммун Финляндии – Северная Карелия, Кайнуу и Оулу.

Кроме того, утверждена ратификация соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик» на период 2014-2020 годов, а также о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия - Юго-Восточная Финляндия".

Соответствующие законы были приняты Госдумой 26 июля и одобреные Советом федерации 28 июля.