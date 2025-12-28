РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Тема недели
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Новости

Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

00:10

Все, что случилось сегодня

22:20

«Львенка не били, его любили»: московский блогер раскаялся и обещает помочь в лечении питомца

22:01

Жительница Петрозаводска винит врачей в смерти матери

21:01

Бензовоз и автомобильный трал столкнулись на трассе в Карелии

20:11

«На 4-7℃ ниже нормы»: карельские синоптики рассказали о погоде на Новый год и каникулы

20:02

Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе

19:02

В карельском храме прошла служба впервые за 100 лет

18:01

Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

17:02

Известный шоумен выступит 29 декабря с последним словом по делу об убийстве своей знакомой

16:31

Карельский двоеборец вышел в финал Спартакиады учащихся России

16:01

Истощенного львенка со сломанными лапами забрали у жителя «Москва-Сити»

15:16

Доктор биологических наук Александр Крышень удостоен Золотой медали РАН имени В.Н. Сукачёва

14:44

Умерла французская актриса Брижит Бардо

14:02

Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу

13:32

Названа стоимость проката коньков на площади Кирова

13:02

«Большое горе»: о погибшем электромонтере Сергее Воронове скорбят в Питкяранте

12:14

Пожарные выезжали на ДТП в Кеми

11:32

До 120 «падающих звезд» в час: мощный звездопад ожидается в начале Нового года

11:01

На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

10:31

Карельский опыт строительства ФАПов применяют в Ленобласти

10:01

Раздельный сбор отходов в Петрозаводске работает по новой схеме

09:31

В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

09:01

В Петрозаводске открылась первая лаборатория спортивной диагностики и спортивно-научный центр

08:40

В селе Деревянное горела хозяйственная постройка

08:20

Опубликовано полное новогоднее расписание троллейбусов

08:00

Мраморный лёд встретился жителю Карелии

00:10
Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов
Сегодня 00:10 Политика
Поделиться

Владимир Путин подписал пакет законов, который предусматривает отмену ежегодного декларирования доходов и имущества государственных служащих и депутатов.

фото: © Столица на Онего

 

Вместо этого будет введена система постоянного автоматизированного контроля за финансовым состоянием чиновников. Отчетность потребуется только при наличии определенных оснований, пишет "Ъ".

Изменения коснулись федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также нормативных актов, регулирующих статус и порядок прохождения государственной службы.

Декларирование останется обязательным при приеме на госслужбу и трудоустройстве в определенные организации. Также чиновники будут обязаны предоставлять декларации при переходе на другую государственную должность, при включении в кадровый резерв и при совершении крупных сделок — если сумма сделки превышает трехлетний доход госслужащего, его супруга и несовершеннолетних детей.

Одновременно на законодательном уровне закрепляется обязанность антикоррупционных подразделений анализировать все представляемые сведения о доходах и расходах.

Напомним, ранее действующее законодательство обязывало высокопоставленных госслужащих и законодателей ежегодно до 1 апреля подавать декларации о доходах и расходах, включая данные о членах семьи. С 2023 года такие сведения не подлежат публикации. Такой порядок был установлен указом президента, согласно которому на период СВО данные о доходах и имуществе чиновников не размещаются на сайтах ведомств и в СМИ. 

Ранее стало известно, что состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд с начала года.

Обсудить (0) в ленту
Все, что случилось сегодня
28 декабря, 22:20 Хроника дня
Бензовоз и автомобильный трал столкнулись на трассе в Карелии
28 декабря, 20:11 Дорожная хроника
Карельский режиссер презентовал первый полнометражный фильм в родном городе
28 декабря, 19:02 Культура
Сотрудники Республиканской больницы им. В.А.Баранова вернули к жизни будущего коллегу
28 декабря, 13:32 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение