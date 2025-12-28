Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов

Владимир Путин подписал пакет законов, который предусматривает отмену ежегодного декларирования доходов и имущества государственных служащих и депутатов.

Вместо этого будет введена система постоянного автоматизированного контроля за финансовым состоянием чиновников. Отчетность потребуется только при наличии определенных оснований, пишет "Ъ".

Изменения коснулись федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также нормативных актов, регулирующих статус и порядок прохождения государственной службы.

Декларирование останется обязательным при приеме на госслужбу и трудоустройстве в определенные организации. Также чиновники будут обязаны предоставлять декларации при переходе на другую государственную должность, при включении в кадровый резерв и при совершении крупных сделок — если сумма сделки превышает трехлетний доход госслужащего, его супруга и несовершеннолетних детей.

Одновременно на законодательном уровне закрепляется обязанность антикоррупционных подразделений анализировать все представляемые сведения о доходах и расходах.

Напомним, ранее действующее законодательство обязывало высокопоставленных госслужащих и законодателей ежегодно до 1 апреля подавать декларации о доходах и расходах, включая данные о членах семьи. С 2023 года такие сведения не подлежат публикации. Такой порядок был установлен указом президента, согласно которому на период СВО данные о доходах и имуществе чиновников не размещаются на сайтах ведомств и в СМИ.

Ранее стало известно, что состояние богатейших россиян выросло на $22,5 млрд с начала года.