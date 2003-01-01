РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
В Национальном театре идут репетиции спектакля «Старший сын»
18 сентября, 08:00 Статьи
Честный взгляд
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Тема недели
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Новости

Гости Чемпионата высоких технологий смогут погрузиться в пространство GenAI-технологий от Сбера

09:50

В Петрозаводске запускают новый спортивный проект для горожан

09:25

Администрация Питкярантского округа выплатит компенсацию ребенку за укус бездомной собаки

09:00

Путин поддержал идею официально продавать «красивые» автомобильные номера

08:30

Глава Карелии встретился с Александром Гуцаном

08:00

Пропавшего в лесу пожилого мужчину нашли возле озера Питкялампи

07:40

В Петрозаводске начали асфальтировать улицу Хейкконена

07:20

В Карелии резко подорожал бензин

07:00

Синоптики рассказали, когда в Карелии начнется осень

06:40

Врач объяснила, можно ли запивать еду

00:10

Три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрестке в Петрозаводске

22:50

Минфин России предложил снизить ставку по семейной ипотеке

20:30

Новую стоматолическую установку приобрели для Сортавальской ЦРБ

18:30

Учёных в Карелии уважают не меньше, чем в Петербурге

18:00

Кандидатуру избранного сотрудниками на пост директора КарНЦ РАН Александра Крышеня не согласовали в Москве

17:40

Небольшой дождь и до +15°С: какая погода ожидается в Карелии 19 сентября

17:00

Дорогу с тротуаром обустроят по желанию жителей на Древлянке

16:40

Десятки жителей Древлянки остались без света

16:10

Жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре

16:00

В Карелии завершился главный молодёжный образовательный форум «Берег»

15:40

«В возбуждении дела отказано»: убийца котёнка из Петрозаводска по-прежнему остаётся безнаказанным

15:15

Полиция нашла мужчину, который разбил дверь на петрозаводском вокзале

14:50

«Очаровательный город»: артисты из Еревана рассказали о своих впечатлениях от Петрозаводска

14:30

Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

14:18

Новый закон должен навести порядок вокруг контейнерных площадок в Карелии

14:00

В Карелии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

13:40

Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили

13:20

Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России

13:00

В России снимают фильм о группе «Сектор Газа»

12:35

Политолог Цыганков: «ОМК — один из существенных источников доходов Попова»

12:31

Житель Карелии из-за обиды разгромил машину родственников

12:15

«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

11:55

В Карелии бывшую сотрудницу почты осудили за кражу пенсий и подделку документов

11:40

Элиссан Шандалович: В Карелии «Матери–героини» получат по одному миллиону

11:15

В Кремле оценили сроки восстановления отношений России с Финляндией

11:00

В Петрозаводске усилили покрытие LTE

10:38

Карельский самбист завоевал бронзу на Кубке Европы в Сербии

10:30

В Медвежьегорском районе водитель врезался в опору освещения

10:10

70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе

09:50

Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью

09:35

В Сортавальском районе девять местных жителей обязали вернуть участки государству

09:30

В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

09:00

Житель Беломорского округа Александр Августинович погиб в ходе СВО

08:40

Петрозаводчан приглашают погрузиться в историю Банка России

08:20

В Национальном театре ставят спектакль «Старший сын»

08:00

В России предложили выплачивать отцовский капитал

07:40

Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

07:00

Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

06:40

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

00:10
Путин поддержал идею официально продавать «красивые» автомобильные номера
Сегодня 08:30 Общество
Поделиться

Президент России Владимир Путин поддержал идею продажи «красивых» автомобильных номеров через Госуслуги. Об этом он заявил во время встречи с лидерами политических партий в Госдуме 18 сентября 2025 года.

фото: © Столица на Онего

С инициативой выступил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Он сообщил, что Министерство экономического развития уже подготовило все необходимые документы для такой продажи, но решение по этому вопросу откладывается уже два года.

— Продажа «красивых» номеров — почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются, — сказал Путин. Нечаев пояснил, что продажа специальных номеров могла бы принести значительные деньги в бюджет. Например, в Узбекистане, где всего 4 миллиона автомобилей, за счет продажи таких номеров бюджет получает около 2,5 миллиардов рублей. В России же зарегистрировано более 50 миллионов автомобилей.

— Не все будут хотеть красивые номера, но те, кто будет этого хотеть, пусть уплатят 25 млрд рублей в бюджет, — сказал депутат.

Сейчас в России нельзя купить только номер. «Красивый» номер можно получить только вместе с автомобилем, на котором он зарегистрирован.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске видовую квартиру в новом доме можно купить по доступной цене
РЕКЛАМА
В ЖК «Флотилия» построено уже два дома, но свободные квартиры еще остались
Олег Ермолаев
вице-премьер Карелии по экономике
Наша стратегия — ежегодный рост объема инвестиций на 5 млрд рублей
Об рекордных инвестициях в карельскую экономику и дальнейших планах.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение