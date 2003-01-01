Путин поддержал идею официально продавать «красивые» автомобильные номера

Президент России Владимир Путин поддержал идею продажи «красивых» автомобильных номеров через Госуслуги. Об этом он заявил во время встречи с лидерами политических партий в Госдуме 18 сентября 2025 года.

С инициативой выступил лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Он сообщил, что Министерство экономического развития уже подготовило все необходимые документы для такой продажи, но решение по этому вопросу откладывается уже два года.

— Продажа «красивых» номеров — почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются, — сказал Путин. Нечаев пояснил, что продажа специальных номеров могла бы принести значительные деньги в бюджет. Например, в Узбекистане, где всего 4 миллиона автомобилей, за счет продажи таких номеров бюджет получает около 2,5 миллиардов рублей. В России же зарегистрировано более 50 миллионов автомобилей.

— Не все будут хотеть красивые номера, но те, кто будет этого хотеть, пусть уплатят 25 млрд рублей в бюджет, — сказал депутат.

Сейчас в России нельзя купить только номер. «Красивый» номер можно получить только вместе с автомобилем, на котором он зарегистрирован.