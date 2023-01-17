Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне

В перспективе в России может пройти Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Об этом заявил Президент Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что в современных условиях будет не так просто осуществить эту идею, пишет ТАСС.

«Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно», — отреагировал Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

При этом он отметил, что не все зависит от желания властей.

«Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно», — сказал он.

Президент также добавил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, «но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра».

Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском.