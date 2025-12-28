Путин подписал указ о призыве 261 000 человек на военную службу в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ «О призыве в 2026 году граждан Российской Федерации на военную службу»
Призывная кампания пройдет с 1 января по 31 декабря 2026 года, сообщает Официальное опубликование правовых актов.
Планируется призвать 261 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.
В 2026 году впервые будет действовать круглогодичный призыв. Однако отправка призывников к месту службы будет осуществляться в два этапа:
— весенняя отправка — с 1 апреля по 15 июля;
— осенняя отправка — с 1 октября по 31 декабря.
Срок явки по повестке, размещенной в едином реестре, не может превышать 30 дней с даты ее публикации.
Военкоматы наделены правом выдавать выписки из единого реестра. Получить их могут граждане, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, уже состоят на учете или обязаны на него встать.
Призывная комиссия будет организовывать медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор граждан.
Ранее Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу.