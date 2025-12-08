Путин подписал указ о военных сборах

Президент России Владимир Путин 8 декабря подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2026 году.
Под призыв на сборы попадают граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе, сообщает «Гарант». Согласно указу, сборы будут проводиться в пяти силовых ведомствах:
— Вооруженных Силах Российской Федерации;
— Войсках национальной гвардии;
— Спасательных воинских формированиях МЧС России;
— Органах государственной охраны;
— Органах Федеральной службы безопасности.
Организацию мероприятий по призыву и проведение самих сборов поручено обеспечить правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации.
Призыв на военные сборы для граждан запаса является ежегодной практикой. В 2025 году он проводился на основании аналогичного указа, подписанного в январе текущего года.
В том году призыв также был организован в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Нацгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС России, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности.
Ранее мы сообщали, что осенний призыв на военную службу закончится 31 декабря.