Путин подписал указ об отмене виз для туристов из Китая

В России вводится безвизовый режим для граждан КНР на срок до 30 дней.

Сегодня, 1 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Китая. Документ размещён на сайте Официального опубликования правовых актов РФ.

— До 14 сентября 2026 года включительно с учётом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в РФ не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях (…) без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина КНР, — говорится там.

При этом установленные правила не распространяются на китайцев, приезжающих в целях осуществления трудовой (в том числе журналистской) деятельности и получения образования.

Указ вступает в силу со дня его подписания — 1 декабря.

Напомним, с 15 сентября 2025 года в Китае также действует пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта.