Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам.

Сумма пособия составит 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.

В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.

Во вторую — прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Деньги переведут в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.

Кроме того, по десять тысяч рублей выплатят пенсионерам. Соответствующие документы глава государства подписал ранее.