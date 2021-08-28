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Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военным

Новости. Общество
19:30, 31 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военным и силовикам.

Сумма пособия составит 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.

В первую категорию вошли военнослужащие по контракту, а также курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие договор на прохождение службы.

Во вторую — прокуроры, сотрудники СК, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.

Деньги переведут в сентябре. В указах подчеркивается, что эти средства недоступны для удержания по решениям судов и других органов, а также на основании приказов командиров.

Кроме того, по десять тысяч рублей выплатят пенсионерам. Соответствующие документы глава государства подписал ранее.

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Комментарии

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Клим
2021-08-31 20:59:41
Чтобы голосовали на выборах - выплаты , а потом чтобы не бузили после выборов - вирус .

Новая вспышка коронавирусной инфекции может начаться в России в конце сентября — начале октября. В эти даты сойдутся сразу три фактора, которые повлияют на эпидемическую ситуацию в стране. Как сообщило Ura.ru, с таким заявлением выступил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко



Off
2021-08-31 20:37:24
А что бюджетников кинули ? Чем военные лучше учителей и врачей ?
Izia
2021-08-31 20:46:39
Off, бюджетников и так сгонят на выборы . )))
zanoza
2021-08-31 20:24:56
Ну так выборы же на носу, пряники раздают, однако.
Успешный
2021-08-31 19:40:51
Шах и мат :)
Гость
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