890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
21.02.2022 09:51
В Петрозаводске автоледи сбила 13-летнего пешехода и уехала с места ДТП 4
21.02.2022 09:22
Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке 4
21.02.2022 19:23
Власти Петрозаводска проверят законность установки ограждений жилой застройки на Ключевском карьере 10
21.02.2022 10:45

Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса и договоры о взаимопомощи

Новости. Политика
22:35, 21 Февраля 2022
фото: © Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Новости партнеров

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Церемонию подписания документов транслировал телеканал «Россия - 1».

Руководители ДНР, ЛНР и президент России также подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Перед этим глава государства обратился к телезрителям с оценкой ситуации на Украине и на Донбассе.

Он потребовал от украинских властей «незамедлительно прекратить боевые действия» на Донбассе.

«В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — сказал Путин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2022-02-21 23:30:14
И что дальше? Договор о дружбе и сотрудничестве? И потом вместе отвоевывать территории «временно оккупированных Украиной территорий бывших Луганской и Донецкой областей?
Zim
2022-02-21 23:21:18
А Финляндию будем забирать? Она ведь вроде тоже согласно глубокой мысли дорогого Владимира Владимировича «Финляндия имени Владимира Ильича Ленина»?
Антон
2022-02-21 23:14:54
Отлично! Историческая дата!
тойво неулыба
2022-02-21 23:04:35
Шах и мат киевской хунте
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
18.02.2022, 16:17
В Петрозаводске появится новый небоскреб

Аналитика

21.02.2022 13:09
Обществоведение
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
В парке «Каменный бор» в Петрозаводске планируется создание площадки для занятий воднолыжным спортом.
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 3
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»