Путин подписал указы о признании суверенитета республик Донбасса и договоры о взаимопомощи

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

Церемонию подписания документов транслировал телеканал «Россия - 1».

Руководители ДНР, ЛНР и президент России также подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Перед этим глава государства обратился к телезрителям с оценкой ситуации на Украине и на Донбассе.

Он потребовал от украинских властей «незамедлительно прекратить боевые действия» на Донбассе.

«В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», — сказал Путин.