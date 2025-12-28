Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

Управляющие компании будут обязаны создавать в национальном мессенджере MAX общедомовые чаты и общаться с его помощью с собственниками и арендаторами жилья.

Закон подписал президент России Владимир Путин. Это обеспечит безопасную цифровую среду при оказании жилищно-коммунальных услуг, объяснили ранее в Минстрое.

— В чаты интегрируются средства защиты и инструменты противодействия мошенникам, а также полезные для граждан отраслевые сервисы, — заверили в ведомстве.

Исключение сделали для Москвы, где домовые чаты интегрированы в собственную платформу, уточняет Российская газета.

В начале декабря россиянам уже начали приходить уведомления от «Госуслуг» о создании домовых чатов в MAX. В письме перечислены плюсы официального чата, например, ссылка на него не меняется даже при смене управляющей компании. Также он работает даже при блокировке интернета.

Ранее сообщалось, что в России утверждены студенческие билеты и зачётные книжки в MAX и на «Госуслугах».