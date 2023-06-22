Путин подписал закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Президент подписал закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО и детей медиков, умерших от COVID, пишет «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении льгот при поступлении в вузы для участников СВО и детей медиков, погибших от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Речь в законе идет о том, что участники спецоперации будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний. Те, кто уже учится платно, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение.

Детей медицинских работников, погибших от коронавируса на работе, предлагается зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний.

Закон относит к индивидуальным достижениям поступающих военная служба по призыву, по контракту и в период мобилизации, пребывание в добровольческих отрядах в соответствии с контрактом, сообщиил в федеральном информагентстве.