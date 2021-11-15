Путин подписал закон о налоговых льготах для населения и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусу.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы граждан в пределах одного МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре–ноябре. Эта льгота предоставляется однократно и касается тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией.

От НДФЛ освобождены и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.

Одновременно освобождены от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.