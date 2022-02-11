Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке выплат вознаграждения присяжным заседателям.

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин полномочиями по установлению порядка выплаты вознаграждения присяжным заседателям, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом информирует РИА Новости.

Изменения внесены в статью 11 федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Согласно документу, правительство РФ получает полномочия по установлению порядка выплаты присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции компенсационного вознаграждения.