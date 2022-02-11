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Путин подписал закон о выплатах вознаграждения присяжным заседателям

Новости. Общество
20:30, 16 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке выплат вознаграждения присяжным заседателям.

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабмин полномочиями по установлению порядка выплаты вознаграждения присяжным заседателям, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом информирует РИА Новости.

Изменения внесены в статью 11 федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Согласно документу, правительство РФ получает полномочия по установлению порядка выплаты присяжным заседателям федеральных судов общей юрисдикции компенсационного вознаграждения.

 

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Комментарии

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кир
2022-02-16 20:37:04
Сторож из Питера никогда не был присяжным заседателем и специальности не имеет. Работает сторожем, склонен к подвыванию.
Гость
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