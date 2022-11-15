Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году.

Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ опубликовали на официальном портале правовой информации, пишут РИА Новости.

«С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — уточняется в пояснительных материалах.

МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9 процента.