Путин подписал закон, снижающий возраст для принесения Присяги при получении гражданства до 14 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который изменяет возрастной ценз для обязательной процедуры принесения Присяги при приобретении российского гражданства.
Теперь это требование будет распространяться на граждан, достигших 14 лет, вместо прежнего порога в 18 лет, сообщается на официальном ресурсе опубликования правовых актов.
По новому закону приносить Присягу обязаны все лица, достигшие 14-летнего возраста, приобретающие гражданство РФ. Обязательность процедуры не зависит от порядка получения гражданства — общего, упрощенного или исключительного.
Закон начнет действовать с 9 января 2026 года.
Принесение Присяги является финальным и обязательным юридическим актом, подтверждающим принятие гражданства России.
