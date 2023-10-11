Путин пообещал Карелии и Мурманской области природный газ по трубопроводу «Волхов – Белокаменка»

В Москве проходит международный энергетический форум.

Как на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков, в Москве проходит международный энергетическийом форум.



«Выступая на пленарном заседании, президент России Владимир Путин говорил о важных изменениях в мировой энергетике. Много внимания уделил теме развития национального энергетического рынка. В частности, газификации регионов», — отметил Парфенчиков.



По его словам, глава государства еще раз подтвердил, что Карелия и Мурманская область получат природный газ по требопроводу «Волхов — Мурманск — Белокаменка».



Напомним, в апреле этого года ПАО «Газпром» и власти Карелии подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.



Согласно документу, в регионе должны построить около 700 километров межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей.



Будут созданы условия для газификации 26,2 тысячи домовладений и 93 котельных.