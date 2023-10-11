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Путин пообещал Карелии и Мурманской области природный газ по трубопроводу «Волхов – Белокаменка»

Новости. Общество
19:50, 11 Октября 2023
фото: © images-global.nhst.tech

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В Москве проходит международный энергетический форум.

Как на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков, в Москве проходит международный энергетическийом форум.

«Выступая на пленарном заседании, президент России Владимир Путин говорил о важных изменениях в мировой энергетике. Много внимания уделил теме развития национального энергетического рынка. В частности, газификации регионов», — отметил Парфенчиков.

По его словам, глава государства еще раз подтвердил, что Карелия и Мурманская область получат природный газ по требопроводу «Волхов — Мурманск — Белокаменка».

Напомним, в апреле этого года ПАО «Газпром» и власти Карелии подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

Согласно документу, в регионе должны построить около 700 километров межпоселковых газопроводов, а также распределительных сетей.

Будут созданы условия для газификации 26,2 тысячи домовладений и 93 котельных.

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