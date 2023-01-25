Путин пообещал проиндексировать МРОТ на 18,5%

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года увеличить МРОТ на 18,5%.

Власти будут и дальше увеличивать МРОТ выше роста инфляции. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во вторник в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«С начала текущего года МРОТ проиндексирован на 6,3 процента, предлагаю с 1 января следующего года в добавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные десять процентов. Таким образом МРОТ вырастет на 18,5 процента и составит 19 242 рубля», — сказал президент.