Путин пообещал россиянам полеты на Луну

Россия возобновит свою лунную программу.

Российский президент Владимир Путин пообещал возобновить программу полетов на Луну. Как пишет ТАСС, глава государства заявил об этом на церемонии вручения государственных наград российским космонавтам на космодроме Восточный.

По словам Путина, Россия намерена продолжить работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у страны есть очень хороший задел и «абсолютно ясное преимущество». «Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», — сказал российский президент.