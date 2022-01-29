Президент России Владимир Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете для защиты детей.

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних. Об этом информирует РИА Новости со сслыкой на сайт кабмина.

«Администрации Президента РФ рассмотреть… предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — говорится в сообщении.