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Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете

Новости. Общество
22:00, 29 Января 2022
фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

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Президент России Владимир Путин поручил доложить о создании реестра токсичного контента в интернете для защиты детей.

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних. Об этом информирует РИА Новости со сслыкой на сайт кабмина.

«Администрации Президента РФ рассмотреть… предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — говорится в сообщении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-01-29 23:12:25
Задачка та еще....
Вообще, хорошо бы молодняку вообще интернетик дозировать. Неокрепшим умам вредно и почти все уже и так с испорченным зрением - в армию призвать некого. Например 45 мин в сутки, не более 15 мин непрерывно, а потом свободен, иди с дружбанами футбол пинай на свежем воздухе.
Вопрос только как? :) :) :)
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