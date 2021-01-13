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Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса

Новости. Общество
20:40, 13 Января 2021
фото: © AP Photo/Manu Fernandez
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Президент России Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации от ковида со следующей недели.

Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой вакцинации россиян от коронавируса, пишут РИА Новости.

"Я прошу готовить соответствующую инфраструктуру, слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят, у нас все гораздо проще и эффективнее работает . (Необходимо. — Прим. ред.) выстроить соответствующий график так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу", — цитирует издание главу государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что с понедельника ведомства готовы перейти к более масштабной вакцинации, но потребуются дополнительные консультации с субъектами

"До конца января поступит 2,1 миллиона доз вакцины, и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию", — подчеркнула она.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников. Затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что первым компонентом вакцины в Карелии привито 553 человека, полностью вакцинацию прошли 128 человек.

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Комментарии

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VladPTZ
2021-01-13 20:59:10
Как работник одной из выше перечисленных сфер, вранье полное, для Карелии, сам бы пошел на прививку (достала за год эта нервотрепка с короновирем) но на работе не слышно и речи нет.
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