Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания

Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за качеством продуктов питания.

Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за соответствием продуктов стандартам, техническим регламентам и условиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

«Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству РФ завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, обеспечив… утверждение рекомендаций по осуществлению производственного контроля за соответствием изготовленной продукции стандартам, техническим регламентам и условиям», — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.