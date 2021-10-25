890x80
Реклама

Путин поручил обеспечить контроль качества продуктов питания

Новости. Общество
20:30, 25 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Новости партнеров

Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за качеством продуктов питания.

Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за соответствием продуктов стандартам, техническим регламентам и условиям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

«Для обеспечения населения качественными продуктами питания правительству РФ завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, обеспечив… утверждение рекомендаций по осуществлению производственного контроля за соответствием изготовленной продукции стандартам, техническим регламентам и условиям», — говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-10-25 21:01:24
Предполагаю, теперь в цену товаров будет заложена взятка контролирующим органам.
Бабенка
2021-10-25 20:57:31
Постоянно посещаю невский пассаж. Большое разнообразие товаров, культурные и вежливые продавцы.
Кир
2021-10-25 20:50:16
Россия и её люди не заточены на рынок. Не смешите моего кота. :)
_____________
2021-10-25 20:49:54
Не верю ему , при чём ни слова .
Off
2021-10-25 20:44:12
Ну всё...скоро продукты начнут пропадать)))
Седой мужик
2021-10-25 20:39:02
До качественного снабжения россиян настоящими и не вредными продуктами ещё очень далеко, да и при нынешней ситуации почти невозможно, в Россию пихают и пропускают( понимаем почему) много второсортного товара, даже бананы ,как показали по телеку вчера, обработаны неизвестной химией,"папуасы" сами такие не едят,но поставляют сюда свободно...
Поручения надо не давать, а требовать исполнять законы, чего не делается давно уже, к сожалению...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Аналитика

Сегодня 18:54
Политкухня
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 2
Депутаты оппозиционных фракций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку законности решений первой сессии Петросовета.
«Карелия, это твой позор!» 11
Сегодня 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
22.10.2021 13:39
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
21.10.2021 13:54
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
Сегодня 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»