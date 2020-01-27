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Путин поручил обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием за три года

Новости. Общество
21:05, 27 Января 2020
фото: © ОНФ Карелии
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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и регионам обеспечить поэтапный переход на бесплатное горячее питание для учеников младших классов с сентября 2020 года до сентября 2023 года.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля, пишут "РИА Новости".

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии органов местного самоуправления обеспечить ... поэтапный переход с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года на организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования, предусмотрев предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на эти цели", – говорится в тексте поручений.

О необходимости сделать питание в начальной школе бесплатным для всех учеников президент РФ Владимир Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что в нашей республике во всех образовательных организациях есть пищеблоки и столовые или буфеты.

"В прошлом году горячее питание бесплатно получали 16,4 тысячи учеников с 1 по 4 класс. Это больше половины всех школьников начального звена республики (в 2019-2020 учебном году в младших классах учатся 30 тысяч человек). Но в ближайшие три года, после завершения мероприятий по улучшению энергоэффективности зданий образовательных учреждений, нам предстоит провести комплексную реконструкцию пищеблоков и столовых в большинстве школ", – написал Парфенчиков.

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Комментарии

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Zim
2020-01-27 22:32:07
Пригожин идейку подкинул?
бюджет
2020-01-27 21:28:51
Рванули, так рванули! Россия в этом вопросе не уникальна. Финны с 1943 года бесплатно кормят, причём до 19 лет. Да и другие страны есть.
Гость
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