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Путин поручил повысить пенсии военным

Новости. Общество
20:30, 21 Января 2022
фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин поручил повысить пенсии военным на 8,6% с первого января 2022 года.

Владимир Путин на заседании Совбеза предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что с 1 января на такую величину увеличили гражданские пенсии. В то же время выплаты военным и приравненным к ним планировалось поднять с 1 октября наступившего года на четыре процента.

«Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом — на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год», — заявил Путин.

Путин поручил правительству в ближайшее время проработать это решение и пересчитать уже назначенные выплаты за январь. Таким образом, граждане получат положенные деньги с ближайшей пенсией.

Президент отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек, включая вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2022-01-21 20:45:12
Возраст выхода на пенсию не удумал снизить . Отчудил так отчудил , на селе не доживёшь до пенсии .
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