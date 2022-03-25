Путин поручил принять меры по повышению устойчивости бюджетов регионов

Президент РФ Владимир Путин также поручил предусмотреть оказание необходимой финансовой поддержки регионам за счет средств федерального бюджета.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению устойчивости бюджетов российских регионов, следует из списка поручений, опубликованного на сайте Кремля. Об этом информирует ТАСС.

«Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотрев оказание им необходимой финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета исходя из оценки реальной потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях», — говорится в списке поручений по итогам совещания с членами кабмина.