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Путин посоветовал россиянам класть трубку, если звонят незнакомцы

Новости. Общество
16:46, 19 Декабря 2024
фото: © Danielle-Claude Bélanger / unsplash

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Путин дал совет, как вести себя с телефонными мошенниками.

Российский президент призвал класть трубку в случае, если звонят с подозрительными предложениями. Так он посоветовал россиянам обезопасить себя от телефонных мошенников, пишет  РБК.

По словам главы государства, его знакомым тоже звонят аферисты, но они «сразу кладут трубку» в случае звонков, поступающих с незнакомых номеров и предложений, «связанных с какими-то действиями».

«Я очень рекомендую всем гражданам страны поступать точно так же», — сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

С вопросом о мошенниках к Путину на прямой линии обратилась пенсионерка из Казани Елена Маркелова, которая стала жертвой аферистов: на ее имя оформили несколько кредитов. Президент заявил, что российские банки должны более тщательно проверять платежеспособность клиента перед одобрением заявки. Другой мерой, отметил Путин, может стать «период охлаждения» при выдаче кредитов суммой более 50 тысяч рублей.

Также глава государства предложил ужесточить наказание для пособников телефонных мошенников, которые позволяют открывать на свое имя карты, используемые мошенниками.

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