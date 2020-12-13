Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Иномарка в Карелии вылетела с дороги и обняла столб 2
Сегодня 08:58
В Карелии вновь зарегистрировано большое количество детей, заразившихся коронавирусом 3
Сегодня 09:49
Одна петрозаводчанка и двое жителей районов Карелии скончались от коронавируса в минувшие сутки 2
Сегодня 09:22
За сутки в Карелии заразились коронавирусом 369 человек, а выздоровели 302 2
Сегодня 09:34
Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в Петрозаводск из-за неготовности навигационных баз данных 5
Сегодня 12:53
Путин потребовал прекратить повышать цены на продукты 5
Сегодня 19:40

Путин потребовал прекратить повышать цены на продукты

Новости. Общество
19:40, 13 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Президент жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты, пишет ТАСС.

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Эта запись показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Президент указал, что "наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%", при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. "Значит, есть еще, куда расти. На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия - 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше!" - сказал Путин.

"А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!" - обратился глава государства к участникам совещания.

Путин считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука. Повышение цен на них связано с экономическими причинами, а не с пандемией и уровнем производства, и власти должны своевременно реагировать на подобные ситуации.

Как отметил глава государства, цены на "макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать". "Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару", - заявил президент.

Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: "Наши граждане в большинстве своем, в большинстве - в Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе - у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего". Он отметил, что цены на муку выросли почти на 13%. "Я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! - заметил он. - Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!"

Как считает глава государства, в основе роста цен на продукты лежат "чисто экономические причины". "При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения! - указал Путин. - Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан". По его словам, сейчас "рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством". "Послушайте, я прошу вас повнимательнее к этому относиться", - обратился Путин к участникам совещания.

"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников! Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются", - подчеркнул глава государства.

Президент России жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.
Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев. "Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь", - отреагировал президент на доклад Решетникова.

"По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять", - сказал чиновнику глава государства.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
redblack
2020-12-13 21:28:32
Потребовал, а не призвал. Уже молодец.
Думающий
2020-12-13 20:53:44
Опять ножкой потопал, ручками похлопал, и......как обычно, ничего не будет ,уже с сентября цены ,на тот же сахар , взвинчивают ,но из бункера то не видно, да и не надо, но показать кто здесь власть, хочется.....
бюджет
2020-12-13 20:24:32
Теперь будем посмотреть: разойдутся ли слова и дело. Ну очень интересно.
User
2020-12-13 20:12:44
Очередная глава из цикла "Борьба Путина". Финал известен заранее.
кир
2020-12-13 20:31:45
User, тебе вне работы заняться совсем нечем. Зачем уехал? Большой город не для тебя местечкового и самобытного. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии

Аналитика

10.12.2020 09:55
Политкухня
Детям войны хотят присвоить особый статус
Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 23
07.12.2020 16:35
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»